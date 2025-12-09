Michoacán, en el lugar 14 en homicidio doloso; la cifra más baja de los últimos 10 años: SESNSP

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con 59 casos de homicidio doloso durante noviembre, Michoacán se ubicó en el sitio 14 en homicidio doloso, lo que representa la cifra más baja de los últimos 10 años.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que la entidad presentó 59 homicidios dolosos, mientras que el promedio nacional fue de 51.32 delitos registrados durante el onceavo mes de este año.