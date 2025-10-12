Michoacán en el Cine, un retrato de la historia del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán en el Cine se convirtió e un libro fundamental para conocer el estado en las diferentes épocas del Cine; desde los Hermanos Alva, Aguililla, Damián Alcázar hasta involucrar la música y las artes a través de los Festivales, fue lo que resaltaron durante la presentación del libro.
En el Teatro José Rubén Romero, el escritor Jaime Vázquez destacó que se trata de un libro que muestra los rostros de las actrices, actores y directores que dieron luz al cine, mostrando que se le puede mentir al tiempo al mostrar poco a poco los diferentes rincones de Michoacán.
Mostrarle a los espectadores que el escribir se puede actuar, dijo, es fundamental para fortalecer el Cine en el país.
La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar destacó que el libro Michoacán en el Cine es una muestra de amor por el estado, donde la prosa periodista es profunda y con la recopilación de todos los rincones de la entidad mediante episodios cinematográficos honrando la profesión.
Resaltó que en las páginas del libro se encuentra Miguel Bernal Jiménez y los Niños Cantores de Morelia como un referente en la música, al igual que Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”, hasta la biografía de actores y actrices que han aportado a la cinematografía en Michoacán.
El director General de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Villa Smythe, refirió que esto es la biofilmografía de Michoacán donde da la experiencia de recordar la época de oro y el cine contemporáneo actual.
BCT