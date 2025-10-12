Michoacán en el Cine, un retrato de la historia del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán en el Cine se convirtió e un libro fundamental para conocer el estado en las diferentes épocas del Cine; desde los Hermanos Alva, Aguililla, Damián Alcázar hasta involucrar la música y las artes a través de los Festivales, fue lo que resaltaron durante la presentación del libro.

En el Teatro José Rubén Romero, el escritor Jaime Vázquez destacó que se trata de un libro que muestra los rostros de las actrices, actores y directores que dieron luz al cine, mostrando que se le puede mentir al tiempo al mostrar poco a poco los diferentes rincones de Michoacán.