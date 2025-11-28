Michoacán en avanzada para ajustar el combate al abuso sexual

Esta aceleración nacional se dio tras un encuentro fundamental celebrado el 13 de noviembre en el antiguo Palacio de Xicoténcatl, donde presidentas de comisiones de igualdad de todo el país se reunieron con legisladoras federales y la Secretaría de las Mujeres. En dicha cita se estableció una mesa permanente de trabajo para asegurar que el abuso y el acoso sexual sean catalogados con penas más severas, atacando la normalización social que impide la denuncia.

La legisladora michoacana explicó que, si bien la tipificación ya existe en el Código Penal de Michoacán, el trabajo actual se centra en la homologación con el estándar federal para evitar cualquier disparidad en el acceso a la justicia. De hecho, el pasado 24 de noviembre se ingresó formalmente al Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal, enfocada precisamente en el ajuste de las penas.

Albavera Padilla reconoció que, este movimiento legislativo nacional y en los estados a nivel público y social, tuvo su origen en la agresión que sufrió una presidenta. Claudia Sheinabaum Pardo, y que, este hecho, más allá de la investidura presidencial, sirvió para poner en el centro de la agenda nacional la urgencia de erradicar la revictimización que sufren las denunciantes, quienes a menudo se abstienen de proceder legalmente por la percepción de que "no va a pasar nada".

La Diputada morenista subrayó que la respuesta no puede ser únicamente punitiva, pues la armonización legislativa debe ir acompañada de una profunda transformación cultural.

"Queremos también trabajar de manera paralela con un proceso cultural, porque de otra forma nunca vamos a llegar al fin", afirmó, aludiendo a la necesidad de erradicar prácticas arraigadas que, bajo el pretexto de "usos y costumbres", justifican la violencia de género contra mujeres y niñas.

BCT