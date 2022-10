Michoacán: en 2023 se contemplaría en presupuesto albergue para migrantes

Explicó que en un inicio se tenía planeado que el gobierno municipal de Morelia donara un espacio a comodato, pero "hubo una complicación con los objetivos previos del espacio que nos iban a ceder, por temas culturales no fuera necesario ahí, para no dañar el objetivo, no tenemos la ubicación".

Mencionó que en lo que se construye el albergue se ha buscado apoyo con organizaciones, como Cáritas, pero, insistió, en que es importante que la gente tenga un lugar a dónde llegar, que sea confiable.

RYE