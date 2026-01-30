Michoacán: empresarios invertirán 6 mil 300 mdp para fortalecer el Parque Bajío

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Empresarios invertirán 6 mil 300 millones de pesos en la construcción del Parque Bajío, hacer la promoción y atraer inversión, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la entrega de hectáreas a las primeras dos empresas, comentó que este Polo de Desarrollo Económico es sustancial para impulsar el empleo en la región de Cuitzeo; desde la mejora de carreteras y accesos, así como las necesidades básicas para la industria, indicó que la inversión local es fundamental para generar confianza a más empresas para asentarse en el Estado.

Hoy, Herso recibió más de 70 hectáreas y Citelis más de 160 hectáreas, por lo que la inversión de 6 mil 300 millones de pesos será en tres años.

