Michoacán: emiten recomendaciones para prevenir afectaciones por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia,.com).- Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emite las siguientes recomendaciones a la población.

Es importante limpiar desagües, canales, tuberías y coladeras de manera permanente durante la temporada, para evitar encharcamientos, así como no tirar basura en las calles, alcantarillas y coladeras, para prevenir la obstrucción del drenaje que derive en inundaciones, que afecten a las viviendas y la salud de la población.

Si tu casa llegara a inundarse, no entres y avisa a las autoridades para que te ayuden a desconectar la corriente eléctrica y el gas.

Infórmate con la autoridad correspondiente sobre el restablecimiento de la energía eléctrica, para evitar accidentes y si huele a gas, no entres, no enciendas cerillos, no prendas luces y avisa a Protección Civil.

Nunca conectes o desconectes la electricidad, no utilices o enciendas ningún aparato electrodoméstico si estás parado en agua, y es importante que las familias no regresen a sus viviendas hasta que el agua no haya bajado, y más si la energía eléctrica ya fue restablecida y tienen conectados sus aparatos, pues pueden sufrir descargas eléctricas.

Es importante también evitar exponerse a la lluvia y estar por tiempo prolongado en áreas susceptibles de riesgo como playas, contar con un directorio telefónico con los contactos de familiares, escuelas y servicios de emergencia, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.