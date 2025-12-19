Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán

El secretario también informó que el decreto retoma el principio de movilidad como derecho humano y se adhiere a un enfoque que fortalece el tránsito libre, seguro y sin discrecionalidad. Los nuevos lineamientos buscan fortalecer la confianza ciudadana, erradicar la visión recaudatoria de las sanciones y garantizar que las medidas realmente contribuyan a la seguridad vial, la reducción de riesgos y al respeto de los derechos de las personas usuarias de la vía pública.

Con la publicación oficial de este decreto, el Gobierno del Estado no renuncia a su obligación de proteger la seguridad vial, sino que reorienta el modelo hacia uno más justo y eficaz, donde la autoridad actúe con legalidad, proporcionalidad y legitimidad, asegurando condiciones para un libre tránsito y una movilidad con reglas claras, sin espacio para abusos ni corrupción, concluyó Zepeda Villaseñor.