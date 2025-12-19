Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó sobre la publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, eliminando las multas e infracciones económicas de tránsito en Michoacán.
Esta medida pone fin a cualquier intento de abuso de autoridad y cierra la puerta a posibles actos de corrupción por parte de los cuerpos policiales, destacó el encargado de la política interna.
Zepeda Villaseñor subrayó que la reforma establece de manera clara la eliminación de la multa como sanción pecuniaria dentro del régimen de tránsito y seguridad vial. Esta se sustituye por mecanismos correctivos como amonestaciones, arrestos administrativos de hasta 36 horas, suspensión o cancelación de licencias, puntos de penalización en la licencia y la remisión de vehículos al depósito en casos específicos, privilegiando un modelo preventivo, educativo y de corresponsabilidad social.
El secretario también informó que el decreto retoma el principio de movilidad como derecho humano y se adhiere a un enfoque que fortalece el tránsito libre, seguro y sin discrecionalidad. Los nuevos lineamientos buscan fortalecer la confianza ciudadana, erradicar la visión recaudatoria de las sanciones y garantizar que las medidas realmente contribuyan a la seguridad vial, la reducción de riesgos y al respeto de los derechos de las personas usuarias de la vía pública.
Con la publicación oficial de este decreto, el Gobierno del Estado no renuncia a su obligación de proteger la seguridad vial, sino que reorienta el modelo hacia uno más justo y eficaz, donde la autoridad actúe con legalidad, proporcionalidad y legitimidad, asegurando condiciones para un libre tránsito y una movilidad con reglas claras, sin espacio para abusos ni corrupción, concluyó Zepeda Villaseñor.
RPO