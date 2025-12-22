Michoacán eleva la protección ambiental a rango constitucional: Secma

Enfatizó que además contará con un marco normativo completo, que obliga al estado a crear instrumentos jurídicos, registros, monitoreo permanente y sanciones efectivas, para evitar que el derecho quede en “letra muerta”.

El funcionario estatal reiteró que los pilares de esta ley son la obligación estatal reforzada, la corresponsabilidad ciudadana y el uso de tecnología para la transparencia mediante el Guardián Forestal y el Guardián del Agua. Asimismo, la normativa incorpora los principios del Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la justicia ambiental, la transparencia informativa y el fomento a la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente.

También se incorporan a la Constitución principios como el precautorio, el de responsabilidad ambiental, bajo el precepto de que “quien contamina paga”, y el de titularidad difusa, mediante el cual cualquier persona puede emprender acciones legales para exigir la protección del entorno. Además, se establece la sustentabilidad como eje rector del desarrollo en la educación ambiental y la obra pública municipal, y se reconoce constitucionalmente el deber del Estado y la sociedad de proteger a los animales.

