Michoacán, el alma de las Indicaciones Geográficas: Riccardo Deserti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el alma de las Indicaciones Geográficas (IG’s), destacó el presidente de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn), Riccardo Deserti, durante la inauguración de la Bienal de oriGIn 2025, que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en Morelia.
Y es que cinco productos michoacanos recibieron el reconocimiento de Indicación Geográfica: las esferas de Tlalpujahua, los molcajetes de piedra de San Nicolás Obispo, el pez blanco del Lago de Pátzcuaro, la Jamaica de La Huacana y la guayaba del Oriente del estado.
Con esto, Michoacán cuenta con siete Indicaciones Geográficas; la primera fue la Catarina de barro de Capula y la segunda, el cobre martillado de Santa Clara del Cobre.
Con el corte de los quesos Parmigiano Reggiano y Cotija, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que las IG’s son un acto de justicia que reconoce el valor cultural y la tradición de las regiones, además de acercarse a las raíces más profundas de los pueblos.
Con estas declaraciones, enfatizó que se demuestra que se puede preservar el origen de los pueblos originarios, integrando a las comunidades a la economía global sin renunciar a sus tradiciones.
Avance informativo...
