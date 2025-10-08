Michoacán, el alma de las Indicaciones Geográficas: Riccardo Deserti

Y es que cinco productos michoacanos recibieron el reconocimiento de Indicación Geográfica: las esferas de Tlalpujahua, los molcajetes de piedra de San Nicolás Obispo, el pez blanco del Lago de Pátzcuaro, la Jamaica de La Huacana y la guayaba del Oriente del estado.

Con esto, Michoacán cuenta con siete Indicaciones Geográficas; la primera fue la Catarina de barro de Capula y la segunda, el cobre martillado de Santa Clara del Cobre.

Con el corte de los quesos Parmigiano Reggiano y Cotija, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que las IG’s son un acto de justicia que reconoce el valor cultural y la tradición de las regiones, además de acercarse a las raíces más profundas de los pueblos.