"Michoacán, ejemplo nacional de autogobiernos", destaca Bedolla en su cuarto informe

También destacó que Michoacán es pionero en derechos indígenas con cuatro niveles de gobierno: comunidades, municipios, estado y federación.

Mendoza Salvador, de la comunidad purépecha de Tarecuaro, recordó el pasado de decisiones impuestas por parte de funcionarios municipales que no conocían a la comunidad, no obstante, reconoció, en Michoacán llegó un cambio histórico.

“El autogobierno es un derecho de cada pueblo o cada comunidad a levantar la mano y a elegir sus autoridades de acuerdo a costumbres y tradiciones, a decidir si el recurso se emplea en calles, caminos, terreno, agua, escuelas o a conservar el bosque o a preservar la cultura que les identifica como pueblos únicos”, enfatizó Mendoza Salvador, destacando el empoderamiento que permite a Tarecuaro realizar 12-14 obras de calles al año, frente a una por administración municipal previa.