Michoacán, ejemplo en el combate a la extorsión: Ricardo Monreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la aprobación de la Ley Contra el Delito de Extorsión en el Estado, el senador Ricardo Monreal Ávila, destacó que Michoacán es un ejemplo en esta legislación y debería replicarse a nivel federal, "donde no se hace caso a las diferentes modalidades de la extorsión".

En su intervención, el senador refirió que nueve de cada 10 extorsiones no son denunciadas, lo cual es un grave problema que se vive en México y el delito se ha mantenido inalterado durante décadas, y se debe actualizar como se ha hecho ahora en Michoacán, como actualizarlo en los medios electrónicos que antes no se contemplaba, equipararse con delitos como el secuestro, actualizarlo a las nuevas modalidades y que sea delito de oficio no por querella o denuncia.

El legislador mencionó que aunque esta nueva ley en Michoacán, en la que se contempla una pena de 15 a 20 años a quien sea declarado culpable por el delito de extorsión, habrá quién cuestione la medida, ésta va más allá en el análisis correcto y justo.

En ese sentido, el senador aplaudió que el Poder Judicial de Michoacán esté listo para aplicar el tipo penal de manera estricta contra el presunto delincuente, porque, reiteró, que la gente no denuncia por desconfianza a la autoridad y miedo.