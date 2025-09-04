Michoacán: detienen a sujeto señalado de violar a una joven con discapacidad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a José “N” por su posible relación en el delito de violación, cometido en agravio de una joven de 24 años de edad con discapacidad, en el municipio de Ario.

De acuerdo con los datos asentados en la carpeta de investigación, el pasado 10 de junio el detenido se encontraba en compañía de la víctima, a quien, en un momento determinado, condujo a un domicilio donde lo agredió sexualmente.

Lo anterior fue denunciando ante la Fiscalía Regional de Uruapan, que inicio a las actuaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación de José “N”, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez de Control.

El investigado será presentado ante la autoridad jurisdiccional para que le sea resuelta su situación legal.

rmr