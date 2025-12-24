Michoacán: detienen a mujer por presuntamente insultar a funcionario público en Facebook

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristina “N”, por su probable responsabilidad en el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos, cometido en agravio de un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.

De acuerdo con la carpeta de investigación, se detectaron diversas publicaciones realizadas desde distintos perfiles y grupos en redes sociales, mediante las cuales se emitieron expresiones presuntamente constitutivas del delito en contra de un funcionario municipal.

Durante las investigaciones, personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética, llevó a cabo un análisis técnico y jurídico que permitió identificar a la persona administradora del perfil digital desde donde se difundieron los contenidos.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión ante un Juez de Control, quien la concedió. Posteriormente, elementos de la FGE cumplimentaron el mandato judicial.

Tras su detención, la investigada fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, el cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Cabe destacar que se trata de la primera orden de aprehensión obtenida y ejecutada en Michoacán por el delito de ataques al honor cometidos a través de medios digitales, relacionados con el uso de perfiles apócrifos en plataformas como Facebook.

rmr