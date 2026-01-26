Michoacán: detienen a mujer acusada de matar a su hija de 1 año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión contra María Elizabeth “N”, señalada como presunta responsable del homicidio de su hija de un año, en hechos ocurridos en el municipio de Epitacio Huerta.

Según datos de la Carpeta de Investigación, el pasado 10 de enero la mujer habría llevado a la menor a un terreno ubicado en la localidad de Palo Dulce, donde presuntamente le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, la mujer se habría autolesionado con la misma arma.

La FGE detalló que, tras lesionarse, la mujer se retiró del sitio y pidió auxilio, por lo que fue atendida médicamente y trasladada a un hospital de la región. Paralelamente, autoridades municipales y federales implementaron un operativo de búsqueda al reportarse la desaparición de la menor.

Derivado de las indagatorias, la Fiscalía Regional de Zitácuaro solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por la autoridad judicial y ejecutada conforme a derecho. María Elizabeth “N” fue detenida y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

