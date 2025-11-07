Michoacán: detienen a cuatro mujeres por agredir sexualmente a otra mujer

Contepec, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra cuatro mujeres, presuntas responsables del delito de violación equiparada, en agravio de una mujer en el municipio de Contepec.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por Ana Luisa “N”, Rosa Isela “N”, María Guadalupe “N” y Lizbeth “N”, quienes primero le hicieron reclamos y posteriormente la agredieron sexualmente.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro inició la carpeta de investigación tras la denuncia presentada por la víctima, lo que permitió recabar datos de prueba y solicitar una orden judicial de aprehensión.

Agentes de la FGE detuvieron a las imputadas, quienes fueron trasladadas al Centro Penitenciario local, donde quedaron a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la integridad y los derechos de las mujeres michoacanas.

SHA