Michoacán: detienen a agente de Tránsito señalado de violación equiparada contra menor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel “N”, quien se desempeñaba como agente de Tránsito Municipal en el municipio de José Sixto Verduzco, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a mediados de mayo pasado, cuando el funcionario detuvo a la menor mientras viajaba a bordo de una motocicleta sin portar casco. En ese momento, presuntamente le pidió su número telefónico a cambio de no retirarle el vehículo.

Posteriormente, el imputado habría iniciado comunicación con la víctima mediante mensajes y, valiéndose de chantajes y manipulación, presuntamente cometió la agresión sexual.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Regional de La Piedad realizó las indagatorias correspondientes, logrando establecer la posible participación del agente vial, por lo que solicitó una orden de aprehensión al Juez de Control, quien la concedió.