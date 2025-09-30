Michoacán: detienen a acusado de matar a su suegra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cumplimentó orden de aprehensión contra Guillermo Rashid “N”, por su probable responsabilidad en el feminicidio de su suegra, profesionista optometrista, ocurrido en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, el 22 de marzo de 2021, Guillermo Rashid “N” irrumpió en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Hidalgo de la colonia Centro, donde la agredió con diversos objetos, ocasionándole la muerte.

Las indagatorias establecieron que el detenido mantenía un patrón de violencia constante contra la mujer, lo que permitió acreditar su probable participación en el delito y obtener orden de aprehensión en su contra.

Guillermo Rashid “N” fue ubicado en el estado de Jalisco, donde fue detenido en una operación coordinada. Posteriormente, fue trasladado a Michoacán y presentado ante la autoridad judicial, que en las próximas horas habrá de resolver su situación legal.

