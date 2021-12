Michoacán: desde el 3 de enero entra en vigor el horario escolar de invierno

La entrada será 8:30 am a partir de enero; sin embargo, la SSM recomendará a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), reforzar los filtros escolares, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, desinfección con gel antibacterial y mantener la sana distancia con el objeto de cuidar que los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad respiratoria acudan al médico y no entren en contacto con otros estudiantes, para evitar el riesgo de una cuarta hola de contagios por Covid-19 o influenza.