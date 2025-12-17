Michoacán dejará de recaudar 6.3 mdp por eliminación de multas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio del Gobierno de Michoacán para la presentación de un decreto que elimina las multas de tránsito estatales, la entidad estaría desistiendo de varios millones de pesos, con base en la Ley de Ingresos actual.
Según el documento vigente, se contemplan las siguientes multas y el estimado de recaudación para este 2025:
Multas por infracciones señaladas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán y su reglamento: 3 millones 850 mil 620 pesos.
Multas por infracciones señaladas en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado: 2 millones 475 mil 180 pesos.
La suma de las cifras anteriores da 6 millones 326 mil 400 pesos, a los que el gobierno estatal estaría desistiendo.
Las multas referidas anteriormente sí se encuentran contenidas en la propuesta de Ley de Ingresos para el 2026, pero sin especificar una cantidad a recaudar.
A través del consejero jurídico del gobierno estatal, César Augusto Osegueda Robledo, se informó que el objetivo principal de esta medida es erradicar la corrupción y el actuar indebido de elementos policiales; no obstante, advirtió que esto "no significa ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo".
