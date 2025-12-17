Michoacán dejará de recaudar 6.3 mdp por eliminación de multas

Según el documento vigente, se contemplan las siguientes multas y el estimado de recaudación para este 2025:

Multas por infracciones señaladas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán y su reglamento: 3 millones 850 mil 620 pesos.

Multas por infracciones señaladas en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado: 2 millones 475 mil 180 pesos.

La suma de las cifras anteriores da 6 millones 326 mil 400 pesos, a los que el gobierno estatal estaría desistiendo.

Las multas referidas anteriormente sí se encuentran contenidas en la propuesta de Ley de Ingresos para el 2026, pero sin especificar una cantidad a recaudar.

A través del consejero jurídico del gobierno estatal, César Augusto Osegueda Robledo, se informó que el objetivo principal de esta medida es erradicar la corrupción y el actuar indebido de elementos policiales; no obstante, advirtió que esto "no significa ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo".

