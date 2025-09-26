Michoacán de Origen presente en la Bienal oriGIn: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Michoacán de Origen participará en la Bienal oriGIn 2025 con la presencia de 43 marcas de mezcal certificadas, lo que confirma a la entidad como uno de los principales referentes nacionales en la producción de bebidas con identidad y origen protegido.
La Bienal oriGIn, encuentro internacional sobre Indicaciones Geográficas y Marcas Colectivas, reunirá a productores, especialistas y organizaciones de México y el mundo, para intercambiar experiencias y fortalecer la economía local a través de la protección de productos distintivos de cada región.
En representación de Michoacán de Origen, participarán 43 marcas de mezcal, entre ellas Santa Muerte, Esencia Michoacana, Puritito Corazón, La Luna, Filo de Trinchera, Tierra de Caudillos y Raíces Eternas, que forman parte de un padrón de productores certificados y comprometidos con los más altos estándares de calidad.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, subrayó que la presencia de Michoacán en esta bienal “refuerza la estrategia de consolidar a nuestro estado como un polo de producción con reconocimiento internacional, generando confianza en los consumidores y brindando mayores oportunidades de comercialización a nuestras y nuestros productores”.
La marca Michoacán de Origen, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Sedeco, constituye una plataforma de respaldo, autenticidad y promoción para los productos michoacanos, protegiendo su identidad y fortaleciendo su competitividad en mercados nacionales e internacionales.
Con esta participación, el mezcal michoacano refrenda su lugar como símbolo cultural y productivo de la entidad, aportando al desarrollo económico, a la generación de empleos y al orgullo de pertenencia de Michoacán.
BCT