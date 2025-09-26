Michoacán de Origen presente en la Bienal oriGIn: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Michoacán de Origen participará en la Bienal oriGIn 2025 con la presencia de 43 marcas de mezcal certificadas, lo que confirma a la entidad como uno de los principales referentes nacionales en la producción de bebidas con identidad y origen protegido.

La Bienal oriGIn, encuentro internacional sobre Indicaciones Geográficas y Marcas Colectivas, reunirá a productores, especialistas y organizaciones de México y el mundo, para intercambiar experiencias y fortalecer la economía local a través de la protección de productos distintivos de cada región.