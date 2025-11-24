Michoacán: dan 25 años de cárcel a cuidadores por matar a interno en centro de rehabilitación

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra dos hombres responsables del homicidio de un interno en un centro de rehabilitación, ubicado en el municipio de Hidalgo.

Los sentenciados, identificados como Constantino M. y José Jorge A., se desempeñaban como cuidadores del establecimiento donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 17 de mayo de 2023, mientras la víctima dormía, fue agredida a golpes por los hoy sentenciados, lo que le provocó heridas que le causaron la muerte al día siguiente.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro fue la encargada de integrar la investigación, lo que permitió obtener una orden de aprehensión y posteriormente, la vinculación a proceso.

Tras el desarrollo del juicio y el análisis de las pruebas presentadas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la plena responsabilidad penal de ambos acusados, imponiéndoles una pena de 25 años de prisión, además del pago correspondiente por la reparación del daño.

