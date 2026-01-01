Michoacán cuida a quienes nos cuidan; dignifica labor policial con aumento salarial: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento del 10 por ciento al salario de las y los agentes de la Guardia Civil, a partir de este año, el Gobierno de Michoacán fortalece las acciones orientadas a dignificar la labor policial y a mejorar las condiciones de vida de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la población.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que este ajuste salarial responde al reconocimiento del riesgo, la responsabilidad y el compromiso que asumen las y los elementos en el cumplimiento de sus funciones, así como a la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional de la corporación, colocando en el centro el bienestar del personal operativo y de sus familias.