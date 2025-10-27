Michoacán: cuatro casetas están bajo control de campesinos, pero el paso es libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del mediodía de este lunes, el Centro SICT Michoacán actualizó el estatus de las autopistas en la entidad, informando que al menos cuatro plazas de cobro han sido tomadas por agricultores, aunque en todas se mantiene el paso libre.
De acuerdo con la dependencia, las casetas Panindícuaro, Ecuandureo y Zinapécuaro se encuentran ocupadas por manifestantes, pero permiten la circulación de vehículos sin cobro de peaje. En el caso de Vista Hermosa, aunque hubo presencia de manifestantes por la mañana, ya se recuperó el control de la plaza de cobro.
Estas acciones forman parte del paro nacional campesino, en el que productores exigen al gobierno federal establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas. Las protestas son lideradas por organizaciones como la UNTA y el Movimiento Agrícola Campesino.
Autoridades federales y estatales recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones viales y prever tiempos de traslado, especialmente en los tramos Morelia–Guadalajara y Maravatío–Zapotlanejo, donde se ubican las casetas afectadas.
