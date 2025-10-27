Michoacán: cuatro casetas están bajo control de campesinos, pero el paso es libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del mediodía de este lunes, el Centro SICT Michoacán actualizó el estatus de las autopistas en la entidad, informando que al menos cuatro plazas de cobro han sido tomadas por agricultores, aunque en todas se mantiene el paso libre.

De acuerdo con la dependencia, las casetas Panindícuaro, Ecuandureo y Zinapécuaro se encuentran ocupadas por manifestantes, pero permiten la circulación de vehículos sin cobro de peaje. En el caso de Vista Hermosa, aunque hubo presencia de manifestantes por la mañana, ya se recuperó el control de la plaza de cobro.