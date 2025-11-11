Michoacán, cuarto lugar nacional en crecimiento económico: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el segundo trimestre de este año, Michoacán se ubicó en el cuarto lugar nacional en crecimiento económico, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

Este martes, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el funcionario refirió que el comportamiento económico del estado presentó un crecimiento del 3.7 por ciento de abril a junio de 2025, lo que coloca a la entidad en la cuarta posición, por debajo de Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México.

"Tiene que ver por el impacto de la construcción de obra pública; la demanda de productos agrícolas de Michoacán, pues ha jugado un papel determinante", dijo Claudio Méndez.

El secretario explicó que el sector primario tuvo un incremento del 12.5 por ciento, el sector secundario del 5.0 por ciento y el terciario del 1.7 por ciento. Asimismo, apuntó que el número de empleos formales incrementó un 8.0 por ciento, y que ya se rebasó el medio millón de empleos.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que es necesario formalizar los empleos y no solo entregar el pago el fin de semana o cada quince días, sino un salario integral con las prestaciones que corresponden.

"Ya cruzamos la frontera de los 500 mil empleos formales en Michoacán. No basta pagarles a los trabajadores el sábado o la quincena si no se hace de manera formal. No basta con pagar la raya, eso es de la época del porfirismo", agregó.

