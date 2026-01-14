Michoacán corta brecha digital con internet gratuito para estudiantes: Bedolla

“Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista. Esa brecha digital es la gran batalla en el mundo. Aquellos países que logren que su población acceda 100 por ciento al internet, tendrán futuro y desarrollo”, afirmó.

Para ello se firmó un convenio general entre Ramírez Bedolla, la secretaria de Energía de México, Luz Elena González Escobar; y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor.

González Escobar expuso que en México hemos regresado a la convicción de que la energía no es una mercancía, sino un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país. “La presidenta también nos pidió acortar la brecha digital en beneficio de todos, pero principalmente de los jóvenes del estado, ya que la base de cualquier estrategia de paz es la educación”, dijo.