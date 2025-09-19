Michoacán construye como nunca; invertidos, 40 mil mdp en obra pública: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuarenta mil millones de pesos fueron invertidos en todo Michoacán en obra pública durante el cuarto año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Se trabaja en la rehabilitación y edificación de escuelas de educación básica y campus universitarios en Morelia y Huetamo para ofrecer a niñas, niños y jóvenes mejores condiciones educativas sin tener que trasladarse hasta la capital del estado para continuar sus estudios.