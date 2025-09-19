Michoacán construye como nunca; invertidos, 40 mil mdp en obra pública: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuarenta mil millones de pesos fueron invertidos en todo Michoacán en obra pública durante el cuarto año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.
Se trabaja en la rehabilitación y edificación de escuelas de educación básica y campus universitarios en Morelia y Huetamo para ofrecer a niñas, niños y jóvenes mejores condiciones educativas sin tener que trasladarse hasta la capital del estado para continuar sus estudios.
Con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construyen hospitales del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila y en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen; además, se tiene proyectado un centro hospitalario en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.
En cuanto a la red carretera, se han rehabilitado más de mil 700 kilómetros para mejorar la conectividad, los tiempos de traslado e impulsar el desarrollo del estado, lo cual representa un avance del 45 por ciento de los 3 mil 500 kilómetros que la conforman.
También se construyen puentes elevados y distribuidores viales en Morelia y Uruapan para ofrecer traslados más rápidos y seguros en beneficio de la población y de los sectores productivos, con espacios para la recreación de miles de familias con áreas de skatepark, ciclovías, juegos infantiles y cruces seguros.
“Rompimos el mito de que Michoacán es un estado pobre y demostramos que con honestidad se puede construir más y mejor obra. Hoy, hay obra pública como nunca”, externó Ramírez Bedolla.
RYE