Michoacán concentra casi la mitad de los atentados con explosivos en México

Información del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán refiere que entre el 33% y el 40% de los artefactos explosivos improvisados (AEI) incautados en todo el país han sido localizados en Michoacán. Las regiones de Tierra Caliente y Sierra-Costa concentran la mayor cantidad de eventos.

“Entre enero de 2022 y diciembre de este año hemos contabilizado al menos 26 eventos con artefactos explosivos (minas terrestres o drones armados) con víctimas mortales (33) o lesionadas (48)”, detalló el organismo.

Comunidades como El Alcalde, Santa Ana Amatlán, Loma de Hoyos y otros puntos dentro del triángulo formado por Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec han sido escenario de cruentas explosiones que, además de causar heridos y víctimas fatales, han generado terror entre la población.