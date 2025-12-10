Michoacán concentra casi la mitad de los atentados con explosivos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad es el epicentro nacional del decomiso de explosivos improvisados fabricados por grupos criminales como táctica para controlar territorios. Casi la mitad de los aseguramientos y atentados han ocurrido en suelo michoacano y, específicamente, en la región de Tierra Caliente del Valle de Apatzingán.
Información del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán refiere que entre el 33% y el 40% de los artefactos explosivos improvisados (AEI) incautados en todo el país han sido localizados en Michoacán. Las regiones de Tierra Caliente y Sierra-Costa concentran la mayor cantidad de eventos.
“Entre enero de 2022 y diciembre de este año hemos contabilizado al menos 26 eventos con artefactos explosivos (minas terrestres o drones armados) con víctimas mortales (33) o lesionadas (48)”, detalló el organismo.
Comunidades como El Alcalde, Santa Ana Amatlán, Loma de Hoyos y otros puntos dentro del triángulo formado por Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec han sido escenario de cruentas explosiones que, además de causar heridos y víctimas fatales, han generado terror entre la población.
El observatorio apuntó que incluso se registró un evento en la zona de Tumbiscatío, a decenas de kilómetros del área considerada como epicentro de la actividad criminal.
En total, son ocho los municipios afectados por las minas y el uso de explosivos de fabricación criminal: Apatzingán, Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Cotija, Los Reyes y Coahuayana.
Según los datos cronológicos, desde enero de 2025 se agudizó la tendencia en todo el estado, siendo el inicio de año uno de los periodos más complejos, con la muerte de casi una decena de militares en Cotija, luego de que una unidad activara un artefacto soterrado.
En el conteo anterior aún no se incluyen las víctimas que se generaron en Coahuayana tras la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la cabecera municipal, el cual, hasta la tarde del martes, ya ha cobrado la vida de seis personas y dejado daños materiales en viviendas, negocios y vehículos.
