Michoacán, con tendencia a la baja en homicidio doloso en los últimos 9 meses: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En rueda de prensa llevada a cabo esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó los avances en el combate al delito de homicidio doloso consolidando la tendencia a la baja de este ilícito con una disminución de 155 víctimas menos al comparar los primeros 9 meses del 2024 y con el mismo periodo del 2025.

Con la presencia del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, así como de mandos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la entidad, se destacó una disminución al pasar de mil 198 hechos a mil 43, lo que significa una reducción de un 12.9 por ciento.

"Estamos reduciendo la comisión de homicidios dolosos; en coordinación con las autoridades federales mantenemos un fuerte despliegue en los principales focos rojos de la entidad", comentó Oseguera Cortés.