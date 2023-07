Michoacán, con semáforo verde para proceso electoral de 2024: Bedolla

En conferencia de prensa, el mandatario estatal compartió que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores tuvieron una reunión con personal del Instituto Nacional Electoral, en la que se informó que Michoacán está en semáforo verde y no hay problemas con el Instituto Electoral del Estado.

"Hay entidades donde les establecen un presupuesto a los instituto electorales y no les cumplen, no les suministran la totalidad de los recursos presupuestales, aquí estamos entregando cien por ciento los recursos presupuestales al Instituto Electoral de Michoacán, no le van a faltar recursos para organizar elección", comentó.

Expuso que a nivel nacional hay siete entidades con un semáforo rojo o riesgo alto para el proceso electoral de 2024, mientras 11 estados tienen una complejidad media o semáforo amarillo, mientras que Michoacán está dentro de las 14 entidades con un riesgo o complejidad baja.