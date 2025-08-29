Michoacán

Michoacán con el 85% de abasto de medicamentos, asegura titular de la SSM

Elías Ibarra Torres destacó el esfuerzo conjunto con la presidenta Sheinbaum para surtir hospitales y centros de salud, y descartó aviadores en el sector
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, anunció que el estado alcanzó entre el 83% y 85% de abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud, superando la media nacional. En entrevista, destacó las rutas de la salud impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que tienen el fin de garantizar el suministro en todo el estado.

Afortunadamente, en Michoacán, hace un mes estábamos al 70-75% de abasto de las claves requeridas en cada hospital. Ahora estamos rondando el 83-85%. Gracias a nuestra presidenta, a través de las rutas de la salud, logramos reabastecer el viernes y sábado pasados todos los centros de salud”, afirmó.

El esfuerzo incluye vehículos normativos para surtir centros de salud de primer nivel y hospitales según sus catálogos especializados. “No son las mismas claves en el hospital oncológico, el psiquiátrico o el infantil, debido a sus especialidades".

El IMSS-Bienestar, que opera en 23 estados incluyendo Michoacán, ha enfrentado retos de suministro, mientras que Ibarra Torres garantizó un 80% de abasto, asegurando el surtido de recetas.

Sobre el personal, Ibarra informó que la SSM cuenta con 17 mil trabajadores, incluyendo 2 mil 500 becarios (pasantes, residentes e internos). Sobre señalamientos de la pasada administración, descartó aviadores.

En la Secretaría de Salud no hay aviadores. Los trabajadores tienen derecho a permisos y comisiones sindicales, conforme a la ley. No hay salarios exorbitantes; todo está regulado por un tabulador aprobado por el Congreso”, enfatizó.

Elías Ibarra destacó que las rutas de la salud concluirán el surtido de hospitales el 30 de agosto.

