Michoacán con 63% menos víctimas de homicidio doloso; tendencia sigue a la baja: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El número de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 63.32 por ciento en Michoacán, al pasar de 259 en octubre de 2021 a 95 en agosto de este año, y la tendencia continúa a la baja, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario expuso que la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales, permitió esta diferencia de 164 víctimas menos, que en el promedio diario pasó de 8.3 a tres.