Michoacán: comisión de Seguridad da ultimátum para reunión con la SSP

Margarita López dio el siguiente ultimátum:

"Si no están conformes -los diputados-, si esa reunión no llega a buenos términos, entonces sí debería dar la posibilidad de que el sea presentado en el Pleno [...] Ahorita nos dijo que el martes y si él no acude, o si lo hace y los diputados no están de acuerdo, ahí se va a decidir que él tiene que ser citado al Pleno".

López Pérez informó que la comisión envió el citatorio antes del homicidio de Hipólito Mora Chávez, y fue luego del hecho violento contra el exlíder de las autodefensas que sus compañeros en la LXXV Legislatura elevaron su nivel de interés para que el titular de la SSP se presente en el Congreso.

"Están obligados a comparecer el día que se les cite, no sé cuál es el miedo, posiblemente el hecho de que son personal que están muy cercanos al gobernador, son secretarios de primer nivel y el hecho de que vengan a comparecer ante el Pleno para ellos puede generarles algún problema o complejo", dijo.