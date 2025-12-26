Michoacán cierra 2025 con 60 % menos homicidios dolosos: Bedolla

Destacó que la coordinación con el Gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el trabajo conjunto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se traduce en resultados tangibles al reforzar el combate al delito.

Ramírez Bedolla señaló que tan solo el mes pasado el estado presentó la cifra más baja de homicidios dolosos ocurridos en los últimos 10 años, con un registro de 60 casos, colocándose en la posición 12 a nivel nacional.

El gobernador comparó que en octubre de 2021 la entidad reportó 259 casos de homicidio doloso. Por ello, asumió el compromiso de mantener entre sus prioridades continuar con el apoyo a los agentes de la Guardia Civil, quienes han contribuido a mantener esta tendencia a la baja.

BCT