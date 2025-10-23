Michoacán cerrará 2025 con más de 9 mil mdp de recaudación propia: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Está previsto que el Gobierno de Michoacán cierre el año con más de 9 mil millones de pesos de recaudación propia, lo que representa un incremento de más de 6 mil millones en comparación con 2021, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que con la implementación de Gobierno Digital se incrementó la confianza de la población, y con ello el pago de derechos e impuestos, al brindarse mayor facilidad en los trámites.

Resaltó que de esta manera se combate la corrupción, derivado de que esto permite un manejo ordenado, responsable y transparente de los recursos estatales.