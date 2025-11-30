Michoacán celebra la enseñanza y tradición rebocera en la FIL de Guadalajara: Gabriela Molina

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- Michoacán presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 el número "Rebozos de Michoacán" de la editorial Artes de México, con la participación de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, quien destacó que el estado “necesita del tejido más consistente de su historia”, construido desde la esperanza, la paz y la cultura que florece en las comunidades.

Durante el evento participaron los autores del número, Amalia Ramírez Garayzar y Eduardo López, así como Alberto Ruy Sánchez y Margarita de Orellana, de Artes de México. La secretaria agradeció al equipo editorial por crear un testimonio que “cobija nuestra memoria” y que recupera el origen, los usos, la enseñanza y evolución del rebozo como símbolo de identidad y pertenencia en Michoacán.