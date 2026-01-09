Michoacán celebra 51 años del descubrimiento de los santuarios de la Mariposa Monarca: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Hoy Michoacán se encuentra de fiesta por los 51 años del descubrimiento de los santuarios de la Mariposa Monarca en “el alma de México”, específicamente en el cerro Pelón en la actual Reserva de la Biosfera en el municipio de Zitácuaro, recordó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

El funcionario estatal rememoró que Fred y Norah Urquhart, investigadores canadienses, llevaban décadas estudiando la migración de la monarca mediante el marcado de mariposas en Norteamérica. Ellos demostraron que las monarcas viajan miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, pero no sabían exactamente a dónde llegaban en invierno.

Destacó que Kenneth C. Brugger y su esposa Catalina Aguado fueron clave en este sentido, porque en 1975 ayudaron a localizar por primera vez los santuarios de hibernación de la mariposa monarca en México, específicamente en los bosques de oyamel de Michoacán. Catalina, de origen mexicano, fue fundamental para abrir caminos, contactos y acceso a la zona.