Michoacán celebra 43 años de lucha contra la carestía con nueva inversión: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al conmemorar el 43 aniversario del Programa de Lucha contra la Carestía, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán para seguir impulsando a las y los oferentes que participan en este esquema, que cada semana atiende entre 25 mil y 30 mil familias michoacanas.
El funcionario estatal reconoció el esfuerzo y la constancia de quienes forman parte del programa, al señalar que gracias a su compromiso se garantiza el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles. “En un principio se burlaban de que saliéramos todos los lunes a dar el precio de la canasta básica; hoy podemos decir con orgullo que, por cuarto mes consecutivo, se mantiene estable en este espacio”, destacó.
Como parte de las acciones para fortalecer el programa, Méndez Fernández anunció que este año se invertirán casi 5.5 millones de pesos en infraestructura, principalmente en la construcción de muretes para la electrificación de los mercados. Con esta obra, 150 puestos contarán con electricidad, beneficiando de manera directa a los 540 oferentes que participan en el esquema solidario.
“Reconozco el compromiso de ustedes, que han sacado adelante a sus familias y que han hecho de este programa una tradición de convivencia con miles de familias michoacanas que acuden cada miércoles, sábado y domingo. Lo mejor de este espacio es que sigue vivo y fuerte, gracias a su trabajo”, expresó.
En el acto conmemorativo acompañaron al secretario de Desarrollo Económico, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; los secretarios de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarazua Sánchez; y de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; así como Otilio Cruz Guzmán, representante de los integrantes del programa, quienes coincidieron en la importancia de dar continuidad y fortalecer este programa que forma parte de la vida cotidiana de miles de familias michoacanas.
BCT