Michoacán celebra 43 años de lucha contra la carestía con nueva inversión: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al conmemorar el 43 aniversario del Programa de Lucha contra la Carestía, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán para seguir impulsando a las y los oferentes que participan en este esquema, que cada semana atiende entre 25 mil y 30 mil familias michoacanas.

El funcionario estatal reconoció el esfuerzo y la constancia de quienes forman parte del programa, al señalar que gracias a su compromiso se garantiza el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles. “En un principio se burlaban de que saliéramos todos los lunes a dar el precio de la canasta básica; hoy podemos decir con orgullo que, por cuarto mes consecutivo, se mantiene estable en este espacio”, destacó.