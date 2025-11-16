Michoacán celebra 15 años de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio de la Humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán celebra los primeros 15 años del nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Cocina Tradicional Mexicana otorgado por la UNESCO en 2010.

En este 16 de noviembre el titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), en “el alma de México” se recuerda el orgullo michoacano, la Cocina Tradicional Mexicana que logró este nombramiento bajo el paradigma de Michoacán.

“Es importante resaltar que el nombramiento de la UNESCO lo otorga porque está viva la cultura comunitaria y ancestral, y está llena de conocimientos. Esta distinción es a la cocina tradicional, no a la gourmet, de fusión, a los grandes chefs o a la gastronomía en general, es a la cocina tradicional con el paradigma Michoacán”, recordó el titular de la política turística estatal.