Michoacán: cae pareja acusada de extorsionar a empresa agrícola por 45 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un caso de extorsión agravada que afectó a una empresa agrícola de Michoacán, de la cual habrían desviado aproximadamente 45 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso se remonta a abril de 2024, cuando una mujer, administradora de la empresa afectada, otorgó un poder legal a Yesenia “N” para realizar actos de cobranza y administración. Con el paso del tiempo, comenzaron a detectarse inconsistencias financieras.

Una auditoría interna reveló transferencias no autorizadas hacia cuentas de terceros sin vínculo con la compañía, sumando cerca de 45 millones de pesos. Al confrontarla, la mujer solicitó la devolución del dinero, pero, según la denuncia, Yesenia “N” habría respondido con amenazas de muerte.

Poco después, en junio de 2025, la víctima fue interceptada al salir de una propiedad. Presuntamente, Yesenia “N”, Arturo “N” y otras tres personas armadas la amenazaron nuevamente. En esa ocasión, exigieron el pago de 250 mil pesos y advirtieron que acudirían a su oficina.

La denuncia fue presentada ante la Unidad de Delitos Patrimoniales, que inició las investigaciones correspondientes. Con los elementos obtenidos, la Fiscalía solicitó y ejecutó la orden de aprehensión contra los implicados.

