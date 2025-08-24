Michoacán: cae en CDMX acusado en desaparición de David Gil, hermano de promotor de la 4T

Tras mantenerlo cautivo alrededor de una hora, Jaime “N” le disparó dos veces por la espalda y, junto con Linda, arrojó el cuerpo y sus pertenencias a un río con el fin de ocultar el crimen.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde el imputado se mantenía oculto. El detenido ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La desaparición de David Gil Vidal, reconocida públicamente por su hermano Guille Vidal, encendió las alertas y generó una ola de solidaridad en redes sociales. A través de su cuenta de X (@eltemagv), el comunicador agradeció las muestras de apoyo:

“Amigos, seguimos en la búsqueda de mi hermano David. Mi familia y yo estamos infinitamente agradecidos con todas sus muestras de apoyo y de cariño [...] Vamos a encontrar a David, y será gracias al esfuerzo de todo”