Michoacán: buscan prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruíz, presentará la próxima semana una iniciativa para prohibir cirugías estéticas electivas en menores de edad, en respuesta al trágico fallecimiento de una adolescente de 14 años en Durango por complicaciones de implantes mamarios.
Reconociendo que existe una presión social por la imagen corporal que afecta a las jóvenes, la legisladora busca regular estas prácticas médicamente no necesarias. La iniciativa ya fue presentada ante la Mesa Directiva; sin embargo, la sesión ordinaria de este miércoles fue pospuesta al 15 de octubre, fecha en la que será leída ante el Pleno del Congreso michoacano.
Es de recordar que la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano, presentó también una propuesta en la materia, pero dirigida a la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.
"Ellas presentaron una parecida, pero ella va a la ley de infancias. Sin demeritar la otra iniciativa, creo que ambas se complementan, pero en donde debe de estar la reforma es en la Ley General de Salud, porque es a través de esta ley que se han permitido todas estas cirugías”, explicó Arreola Ruíz.
Sobre ambas propuestas, la diputada aclaró que serán analizadas en comisiones diferentes; no obstante, en lugar de contraponerse, dijo, reforzarán el tema principal, que es cuidar la vida de las y los menores de edad.
"Se tienen que dictaminar por comisiones diferentes, porque hay una comisión de Salud y hay una comisión de Atención de Niños. Entonces, yo creo que van a ir a diferentes comisiones; sin embargo, es un tema que se refuerza, no se contrapone, pero lo que ha permitido estas cirugías es por las omisiones de la Ley de Salud", dijo.
El caso de Durango conmocionó al país cuando la menor, operada en una clínica privada con consentimiento parental, murió por embolia pulmonar. El cirujano, con cédula profesional, enfrenta cargos por homicidio culposo, pero el incidente expuso la vulnerabilidad de adolescentes a cirugías como liposucciones o rinoplastias.
Sandra Arreola propone reformar la Ley General de Salud para excluir procedimientos electivos en menores, permitiendo solo los reconstructivos como el de labio leporino.
A nivel nacional, el Congreso local de la Ciudad de México se une a la intención de Michoacán de regular las cirugías estéticas en menores. En esa entidad, Pedro Enrique Haces Lago, diputado por Morena, impulsa la "Ley Nicole".
rmr