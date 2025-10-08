Michoacán: buscan prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Reconociendo que existe una presión social por la imagen corporal que afecta a las jóvenes, la legisladora busca regular estas prácticas médicamente no necesarias. La iniciativa ya fue presentada ante la Mesa Directiva; sin embargo, la sesión ordinaria de este miércoles fue pospuesta al 15 de octubre, fecha en la que será leída ante el Pleno del Congreso michoacano.

Es de recordar que la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano, presentó también una propuesta en la materia, pero dirigida a la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

"Ellas presentaron una parecida, pero ella va a la ley de infancias. Sin demeritar la otra iniciativa, creo que ambas se complementan, pero en donde debe de estar la reforma es en la Ley General de Salud, porque es a través de esta ley que se han permitido todas estas cirugías”, explicó Arreola Ruíz.