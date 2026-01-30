Michoacán busca sembrar vida con 200 mil peces nativos en el lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) anunció la meta de liberar 200 mil ejemplares de especies nativas durante 2026 en el lago de Pátzcuaro. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para rescatar la biodiversidad del cuerpo de agua y fortalecer el sustento de las familias pescadoras de la región.

Para lograrlo, la Compesca encabeza la producción de crías en la Reserva Ecológica de Protección del Pez Blanco, situada en Urandén. En este centro se ejecutan protocolos técnicos especializados para optimizar el desarrollo y elevar los índices de supervivencia de las especies.