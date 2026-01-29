Michoacán blinda fronteras con Guanajuato y Jalisco para impedir paso de grupos delincuenciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fronteras con Guanajuato y Jalisco son las más codiciadas por los grupos delincuenciales. Una estrategia puntual que permita no solo el intercambio de información, sino también frustrar el ingreso de armas y explosivos, así como impedir el paso de aquellos que buscan lastimar al estado, forma parte de la estrategia que se plantea en Michoacán.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, refirió que con estos dos estados ya hay acciones puntuales. Con Guanajuato, dijo, ya se cuenta con una base de operaciones, mientras que con Jalisco existe el intercambio de información y próximamente se generará un acuerdo puntual.

"Tenemos una base de operación conjunta con el estado de Guanajuato, donde estaremos permanentemente en las principales vías de comunicación (...). Con Jalisco estamos teniendo un intercambio constante de información, más allá de una base de operación como se generó con Guanajuato y, próximamente, en Jalisco", puntualizó.

En el caso de Guanajuato, Medina Cruz precisó que se tienen tres objetivos delincuenciales en la mira, además de que los resultados de esta base de operación ya son visibles.

En ese tenor, comentó que este mes se logró decomisar un total de 24 armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano en el municipio de Cuitzeo, mismas que se indagaron y se descubrió que provenían de Guanajuato.

"Tuvimos un resultado a días de que se puso; armamento que venía de Guanajuato hacia Michoacán fue detenido. A las personas, fue frustrado ese ingreso de armamento. Continuaremos con las investigaciones", mencionó.

Asimismo, destacó que dentro del blindaje que se tiene, hay un intercambio de información e inteligencia, a fin de llevar a cabo operativos concretos contra actores delincuenciales y así evitar que se imponga la metodología criminal en esta zona.

En tanto, con Jalisco, José Antonio Cruz subrayó que ya se tiene un intercambio de información puntual, más allá de una base de operación, que se realizará próximamente.

Señaló que cada trimestre hay un intercambio de información en Mesas Regionales que se hace a través de las áreas de C5 e inteligencia de ambos estados.

"Ya tenemos una gran operación. Si no es por parte de esta coordinación entre los estados, también se tienen las Bases de Operaciones Interinstitucionales que están apostadas para impedir el paso de estos grupos de un estado a otro", concluyó.

