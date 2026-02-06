Michoacán bajo vigilancia por lluvias y rachas de viento: Protección Civil emite medidas de prevención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el pronóstico de vientos intensos y lluvias para los días 6 y 7 de febrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones de autoprotección para habitantes del sur y occidente del país, incluyendo Michoacán.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén rachas de viento de 80 a 100 km/h en regiones del Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo.
En estados como Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también se esperan lluvias de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, lo cual podría generar encharcamientos y aumento en niveles de arroyos, especialmente en zonas altas y montañosas.
La CNPC recomienda a la población tomar precauciones como:
Asegurar objetos en azoteas y balcones (macetas, lonas, láminas).
Evitar transitar cerca de árboles, espectaculares o cables de luz.
Manejar con precaución en carretera, sobre todo en zonas como La Ventosa.
No cruzar ríos ni calles inundadas.
No tirar basura en alcantarillas para prevenir taponamientos.
Finalmente, se informó que se mantiene comunicación constante con las unidades estatales de Protección Civil, por lo que se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones locales.
BCT