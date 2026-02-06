Michoacán bajo vigilancia por lluvias y rachas de viento: Protección Civil emite medidas de prevención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el pronóstico de vientos intensos y lluvias para los días 6 y 7 de febrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones de autoprotección para habitantes del sur y occidente del país, incluyendo Michoacán.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén rachas de viento de 80 a 100 km/h en regiones del Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

En estados como Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también se esperan lluvias de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, lo cual podría generar encharcamientos y aumento en niveles de arroyos, especialmente en zonas altas y montañosas.