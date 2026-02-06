Michoacán

Michoacán bajo vigilancia por lluvias y rachas de viento: Protección Civil emite medidas de prevención

Las lluvias y vientos pronosticados podrían afectar zonas urbanas y rurales de Michoacán; seguir medidas preventivas puede evitar riesgos y accidentes.
Michoacán bajo vigilancia por lluvias y rachas de viento: Protección Civil emite medidas de prevención
FB/ACG
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el pronóstico de vientos intensos y lluvias para los días 6 y 7 de febrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones de autoprotección para habitantes del sur y occidente del país, incluyendo Michoacán.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén rachas de viento de 80 a 100 km/h en regiones del Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

En estados como Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también se esperan lluvias de entre 5 y 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, lo cual podría generar encharcamientos y aumento en niveles de arroyos, especialmente en zonas altas y montañosas.

La CNPC recomienda a la población tomar precauciones como:

  • Asegurar objetos en azoteas y balcones (macetas, lonas, láminas).

  • Evitar transitar cerca de árboles, espectaculares o cables de luz.

  • Manejar con precaución en carretera, sobre todo en zonas como La Ventosa.

  • No cruzar ríos ni calles inundadas.

  • No tirar basura en alcantarillas para prevenir taponamientos.

Finalmente, se informó que se mantiene comunicación constante con las unidades estatales de Protección Civil, por lo que se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones locales.

BCT

Michoacán
Protección Civil
CNPC

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com