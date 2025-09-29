Michoacán avanza hacia la primera zona arqueológica inclusiva de México

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se posicionará como ejemplo nacional con la primera zona arqueológica infantil e inclusiva que habrá en México, que se desarrollará en “La Nopalera” en el municipio de Huandacareo.

Esta iniciativa histórica de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, es coordinada e impulsada por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) y para garantizar su pertinencia histórica y legalidad, se trabaja de manera conjunta bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).