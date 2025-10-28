Michoacán avanza en justicia social; 163 mil habitantes de 48 comunidades indígenas, en autogobierno: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entidad, más de 163 mil 463 habitantes de 48 comunidades indígenas ejercen el autogobierno, lo que se traduce en un acto justicia social, ya que por ley reciben presupuesto directo, se consolida la autonomía indígena y se impulsa el desarrollo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al puntualizar que Opopeo del municipio de Salvador Escalante, recientemente transitó a este modelo de gobierno, Ramírez Bedolla resaltó: "Hoy Michoacán avanza hacia la justicia social, donde las comunidades cuentan con la facultad de determinar la aplicación de recursos en obras de primera necesidad".

Recordó que este proceso es resultado de la reforma aprobada en diciembre del año pasado, con la cual se elevaron a rango constitucional una serie de 22 derechos como: autonomía, presupuesto directo, salud, educación y derechos de las mujeres, entre otros más.