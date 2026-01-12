Michoacán avanza con justicia y bienestar: Fabiola Alanís respalda a Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con las y los michoacanos para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación y defender la soberanía de México, y que Michoacán le agradece el fortalecimiento de la inversión social que permite al estado avanzar por la ruta correcta del desarrollo con justicia, al poner al centro a las personas y a los sectores históricamente más vulnerables.

La legisladora subrayó que, en un escenario internacional marcado por ajustes económicos, tensiones comerciales y cambios en los mercados globales, México y Michoacán cuentan hoy con una ventaja estratégica: un modelo de desarrollo basado en la inversión social, el fortalecimiento del mercado interno y la garantía de derechos, lo que brinda estabilidad, certidumbre y bienestar a las familias.

“La inversión social no solo combate la desigualdad, también dinamiza la economía, fortalece el consumo local y protege a la población frente a escenarios económicos adversos. Esa es la gran fortaleza del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Fabiola Alanís destacó que los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia son ya visibles en distintos frentes. En materia de seguridad, señaló que la coordinación con la Federación ha permitido mejorar indicadores y fortalecer las capacidades institucionales.

En educación, resaltó la ampliación de espacios educativos, las becas y los apoyos directos para que niñas, niños y jóvenes no abandonen sus estudios.

En salud, subrayó la consolidación de servicios públicos con enfoque de derecho y cobertura territorial. Y en infraestructura, reconoció las inversiones estratégicas que generan empleo y desarrollo regional.

“La transformación que vive Michoacán es integral: atiende las causas sociales, fortalece las instituciones y genera condiciones reales de bienestar. No se trata solo de obras o cifras, sino de mejorar la vida cotidiana de la gente”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Coordinación Política reiteró el respaldo del Poder Legislativo al gobierno federal y estatal para seguir impulsando políticas públicas que consoliden la paz, el desarrollo económico y la justicia social.

“Michoacán avanza con rumbo claro. Con inversión social, coordinación y visión humanista, estamos construyendo un estado más fuerte, más justo y mejor preparado para los desafíos del presente y del futuro”, concluyó.

mrh