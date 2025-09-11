Michoacán avanza con el Parque Industrial Bajío; detonará más de 27 mil empleos: Sedeco

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, se reunió con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, para revisar los proyectos estratégicos vinculados al Parque Industrial Bajío, designado como el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebi) del país.

El titular de Sedeco destacó que el Polo de Desarrollo Bajío permitirá detonar más de 27 mil empleos en menos de 10 años, lo que refleja el potencial productivo de Michoacán y la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

El encuentro se dio en seguimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunciaron en conferencia matutina la puesta en marcha de este polo como un proyecto de alto impacto para Michoacán y para el Plan México.