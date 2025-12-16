Michoacán: aseguran 32 granadas y dos artefactos explosivos en Nahuatzen

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron localizados en una zona serrana de la localidad de Comachuén: dos artefactos explosivos, 32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones, una carga explosiva de 350 gramos, y seis porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos.

Tras el hallazgo por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil.