Michoacán aprueba reforma federal sobre la Guardia Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 30 votos a favor, 8 en contra y una abstención el Congreso de Michoacán aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y con la cual, la Guardia Nacional quedará a cargo la Sedena.

Los sufragios en pro fueron de Morena y sus aliados, más el voto del perredista Octavio Ocampo Córdova y dos de los diputados independientes; en contra se manifestaron las bancadas del PAN, PRI y MC, y en abstención votó la del PRD, Brissa Arroyo Martínez.

El debate entre las fuerzas políticas duró aproximadamente una hora y la primera en hacer uso de la voz fue la panista, Vanessa Caratachea, quien afirmó, la reforma significa una "militarización del país y se avizora una perfecta dictadura". Asimismo criticó la intención de darle a la Guardia Nacional atribuciones de investigación, a la par de los ministerios públicos de las fiscalías en los estados y la Fiscalía de la República.

Hugo Rangel del PT, afirmó que con la creación de la Guardia Nacional en el 2019 se revirtieron las tasas de delitos de alto impacto, por ello llamó a fortalecer a la corporación a través de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También en contra habló el priista, Guillermo Valencia Reyes:

"Lo que hoy se vota es el reconocimiento de que la estrategia de Morena de abrazos y no balazos no sirvió; en el PRI votaremos en contra por congruencia, porque no podemos estar a favor de la militarización del país. Seremos responsables y siempre velaremos por el beneficio del país".

La morenista, Fabiola Alanís Sámano, resaltó la reforma como parte de los "cambios profundos del gobierno humanista de López Obrador". La coordinadora centró más su discurso en enlistar las acciones del gobierno obradorista durante seis años.

Por su parte, Víctor Manríquez de Movimiento Ciudadano advirtió un retroceso a la democracia de México, un ataque a los derechos humanos y a los principios de la República, toda vez que recordó, estadísticamente, cuando las fuerzas militares toman el control de la seguridad ciudadana aumentan los casos de violación a derechos humanos.

El último en participar a favor fue Juan Carlos Barragán Vélez, quien confió en que la Guardia Nacional a cargo de la Sedena no violará la autonomía de las policías municipales y estatales.

